Quotidiano.net - Trump torna al Madison Square Garden da vincitore

Leggi su Quotidiano.net

Donaldè atteso nelle prossime ore aldi New York per partecipare a un evento dell'Ultimate Fighting Championship, l'associazione dal suo amico e sostenitore di vecchia data Dana White, che ha definito il presidente eletto come il 'Combatant in Chief'. Persi tratta di un ritorno trionfale nell'arena dove ha tenuto uno dei suoi ultimi comizi prima della vittoria elettorale.