Agi.it - Trenta genitori irrompono in una scuola media e picchiano l'insegnante di sostegno

AGI - Inhanno fatto irruzione in una, la Salvati, nel rione Scanzano a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nel mirino è finita una docente di sostegno. Il fatto è accaduto giovedì mattina. Sul posto si trovavano anche idella vittima. Il padre ha provato a difendere la figlia ma ha riportato la frattura di un polso; per la docente la diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti. I carabinieri allertati da altri docenti sono intervenuti per salvare la donna dal linciaggio. All'origine dell'aggressione sarebbero voci, diffuse sui social, su comportamenti tenuti dalla docente verso alcuni alunni. Sequestrati cellulari e computer. "E' un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti.