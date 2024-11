Quicomo.it - Travolto dalla pianta che stava tagliando: grave un uomo

Leggi su Quicomo.it

Paura questa mattina in via Scalabrini, a Como, per un operaio di 33 anni che è rimasto ferito durante un intervento di taglio di alberi. Unalo hamentre era impegnato nelle operazioni, causando gravi dolori agli arti inferiori e alla schiena.L’incidente è avvenuto durante.