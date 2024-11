Vicenzatoday.it - Trattore si rovescia durante lo sfalcio dell'erba: agricoltore rischia di cadere nel Bacchiglione

Leggi su Vicenzatoday.it

Sabato, intorno alle 14.45, i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiumenei pressi di via Municipio a Longare per unfinitoto, fermatosi fortunatamente contro una pianta.L’uomo era intento a lavorare per lo, quando per cause in corso di.