Trasferiti a Fiumicino per l’espulsione, due tunisini sfondano l’auto della Polizia (video)

Si è rivelato particolarmente “turbolento” l’accompagnamento adi due irregolari, per l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione a loro carico, da parte di due equipaggidi Bologna.GUARDA ILDalla Questura di Bologna aI due, un 55enne e il figlio 22enne, entrambi con precedenti (il più giovane per resistenza e ricettazione, il padre per lesioni personali e per reati in materia di droga), si sono infatti dimostrati, scrive la Questura di Bologna, “poco collaborativi e molesti durante tutto il tragitto” e una volta arrivati all’aeroporto romano “hanno opposto resistenza e danneggiato le auto di servizio”, anche se alla fine sono stati imbarcati, sia pure con qualche ora di ritardo.da Bologna in diretta I due uomini erano sbarcati a Lampedusa nell’agosto del 2020, e sempre nel 2020 si erano visti respingere una prima richiesta di protezione internazionale.