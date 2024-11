Ilrestodelcarlino.it - Tram, via Ugo Bassi riapre: "Dal 25 spazio ai pedoni"

Novità nei cantieri della Linea Rossa in Ugoe Saffi: apre aiil tratto tra Testoni e Nazario Sauro. Dopo la riconsegna al traffico veicolare della porzione di strada tra via Marconi e via Testoni, dal 25 novembre verrà restituito alla cittadinanza, a uso esclusivo dei, anche il tratto compreso tra Testoni e l’incrocio con Nazario Sauro escluso. Un’apertura che, progressivamente, porterà entro Natale alla completa pedonalizzazione fino a via della Zecca. Si è conclusa poi la prima fase di lavori delin via Riva Reno. Ad annunciarlo è il Comune, che ora si prepara a entrare nella seconda fase, dopo aver terminato "le opere più impegnative". Dopo la scopertura del canale e il rifacimento del suo solaio di copertura "nei punti nevralgici dell’area, in prossimità della chiesa di Santa Maria della Visitazione, in via delle Lame e all’incrocio con via San Felice, che è un intervento fondamentale per la manutenzione delle reti idriche sotterranee – fa sapere palazzo d’Accursio –, realizzato in tempi record grazie al lavoro non-stop e agli orari prolungati nelle fasce notturne, ma sempre nel rispetto dei limiti acustici imposti dalla legge", dalla prossima settimana ci si concentrerà su un cambio nell’assetto dei lavori che prevede la chiusura del tratto tra la rotatoria di piazza Azzarita (rotonda Ettore Tarozzi, temporaneamente soppressa) e via San Felice.