Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti sul grande raccordo anulare perintenso sulla carreggiata esterna tra l’appia e la Nannina code per lavori sulla tangenziale est via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra via di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni un incidente rallenta ilsu via della Batteria di Porta Furba all’altezza di di Porta Furba alle 15 di questo pomeriggio da Piazza Vittorio Emanuele II partirà un corteo diretta via Prenestina dopo aver percorso via Santa Croce in Gerusalemme via Statilia Piazza di Porta Maggiore via Casilina Piazza del Pigneto con arrivo alle 19 in via Prenestina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfa tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità