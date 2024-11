Europa.today.it - Torres-Entella, probabili formazioni: pochi dubbi per i due tecnici

Seconda contro quarta, entrambe con una sola sconfitta in campionato e pronte a darsi battaglia per restare in alto.è una partita molto interessante con i sardi che sognano l'aggancio al Pescara primo e la Virtus che invece vuole vincere per il sorpasso proprio ai danni dei.