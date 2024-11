Genovatoday.it - Torna 'Mike Aid', il 'concertone' di beneficenza per aiutare i bimbi nati prematuri

Leggi su Genovatoday.it

Sabato 30 novembre 2024, a partire dalle ore 20:30,a distanza di qualche anno il concerto diAid. Si svolgerà ai Liggia Pub & Music House di via V Maggio e, come da tradizione, servirà a raccogliere fondi per sostenere, attraverso la onlus Cicogna Sprint Odv, i bambini.