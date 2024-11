Inter-news.it - Topalovic titolare non solo all’Inter: vittoria fondamentale in nazionale!

importantissima per Lukacon la maglia della sua, ovvero la Slovenia Under 19. 70 minuti per lui in campo contro i pari età dell’Ucraina, partito dain attaccoANCHE IN– Lukanon è una pedina importantissima soltanto per l’Inter Primavera, bensì anche per la sua. Con la maglia della Slovenia Under 21 l’attaccante nerazzurro ha affrontato, da, i pari età dell’Ucraina in trasferta nella gara valevole per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei Under 19. 70 minuti per lui in campo, sebbene la rete decisiva (la gara è terminata 0-1) sia arrivata grazie al centrocampista Pejicic. Pere la sua Slovenia è la primain due partite, dopo la sconfitta alla prima giornata contro l’Olanda.