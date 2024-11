Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto di rottami in ferro. Sul posto arrivano i carabinieri

Rubanoe lasciano la refurtiva su un campo durante la fuga. È successo l’altra notte a Pollenza: nel mirino l’azienda Fraticelli, che si occupa di ritiro, recupero, trattamento e commercializzazione disi, metallici e loro derivati, oltre a servizi di demolizione auto. Intorno alle 2 tre uomini incappucciati sono entrati nel deposito diall’aperto passando da un terreno vicino e scavalcando un muretto di due metri. Hanno messo in un carrello diverso materiale, pari a circa 500-600 euro, e sono usciti pensando di farla franca. Nel frattempo, però, è scattato l’allarme e sulsono arrivati il titolare e le forze dell’ordine. La refurtiva è stata trovata nel campo. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i movimenti dei tre uomini. "Se non fossimo arrivati per tempo chissà quanto altro materiale avrebbero portato via – ha detto il proprietario, Sergio Fraticelli, che ha passato la notte sul–.