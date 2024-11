Tennis, Italia avanti in BJK Cup

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.51alla semifinale di Billie Jean King Cup a Malaga. Giappone piegato in rimonta 2-1. Dopo il ko di Elisabetta Cocciaretto con Ena Shibahara,n. 135Wta per 3-6 6-4 6-4, Jasmine Paolini batte agevolmente Moyuka Uchijima, n.56, col punteggio di 6-3 6-4. Decide il doppio formato da Sara Errani e da Paolini,che si impone 6-3-6-4 in un'ora e 17' sulle nipponiche Aoyama/Hozumi. L'avversaria della semifinale uscirà dalla sfida tra Polonia e Repubblica Ceca.