Ilgiornaleditalia.it - Tennis: BJK Cup Finals. Shibahara batte Cocciaretto, Italia-Giappone 0-1

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'azzurra sconfitta in tre set, Paolini-Uchijima il secondo incontro MALAGA (SPAGNA) - Inizia in salita l'avventura delle azzurre in Billie Jean King Cup. L'è uscita sconfitta dal primo singolare dei quarti di finale contro il. Elisabetta, infatti, ha ceduto in tre set co