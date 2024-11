Liberoquotidiano.it - Tennis: Atp Finals, Fritz batte Zverev ed è primo finalista

Leggi su Liberoquotidiano.it

Torino, 16 nov. (Adnkronos) - Lo statunitense Taylorè ildelle Atpdi Torino. L'americano, numero 5 Atp, si è imposto in semifinale sul tedesco Alexander, numero 2 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (7-3). Erano 18 anni che uno statunitense non arrivava in finale alleaffronterà in finale il vincente tra Jannik Sinner e Casper Ruud.