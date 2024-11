Today.it - Super Shiffrin trionfa in slalom a Levi: 98esima vittoria per 'Her Majesty'

Leggi su Today.it

Dura lex, sed lex. La dura legge della più forte si abbatte come una sentenza elegante sullaBlack, in Lapponia, dove 'Her' Mikaeladanza tra i pali stretti e conquista la suain Coppa del Mondo.La stella americana, sotto una leggera nevicata finlandese.