Trevisotoday.it - Studente suicida all'Università: «Ripensare al nostro ruolo all’interno della comunità»

Leggi su Trevisotoday.it

Di fronte alla recente tragedia di unouniversitario a Padova, ci troviamo di nuovo a chiederci cosa possiamo fare, come individui e come, per fermare questo doloroso senso di solitudine che a volte sembra travolgere chi ci sta accanto, silenziosamente. La perdita di una giovane.