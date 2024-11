Noinotizie.it - Studente-lavoratore 29enne di Sannicola morto dopo avere assunto farmaci per sintomi influenzali Probabile shock anafilattico

Muoreaverdei medicinali per curare i, probabilmente per uno. La vittima è Graziano Mega, unoriginario diche viveva a Ferrara da alcuni anni. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì: il giovane si trovava in casa quando il coinquilino ha dato l’allarmeaverlo visto in preda ad un grave malessere.Da una prima ricostruzione dei fatti ilavevapoco prima deida banco, pastiglie e uno spray nasale, per curare febbre e malessere: potrebbero essere stati proprio questi a scatenare una reazione allergica improvvisa e violenta e causarne la morte. L’arrivo immediato del 118 non è bastato a salvargli la vita. Sul corpo del giovane sono stati disposti accertamenti medici per chiarire le cause esatte del decesso.