Napolitoday.it - Stesa nella notte, sparati sei colpi verso una finestra

Leggi su Napolitoday.it

A pochi minuti dalla mezzai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Settetermini per l’esplosione did’arma da fuoco. Sei i proiettili esplosi contro ladi un appartamento occupato da una 59enne. Non ci sono feriti. Indagini in corso per.