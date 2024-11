Genovatoday.it - Staglieno, da lunedì piazzale Resasco adibito a parcheggio auto con disco orario

Leggi su Genovatoday.it

Da18 novembre, per i giorni feriali dalle 8 alle 18,sarà messo a disposizione per la sosta delleprivate. "Come già sperimentato in occasione della commemorazione dei Defunti lo scorso 2 novembre, dalla prossima settimana, dalal venerdì, il.