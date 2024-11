Genovatoday.it - Stadium alla Fiumara: ok al progetto per il raddoppio della capienza

Leggi su Genovatoday.it

La giunta comunale ha approvato ildi fattibilità tecnico economica per la messa a norma dell’impianto sportivoGenova, in lungomare Canepa, a Sampierdarena, per l’aumentoa 3.999 spettatori."Dopo aver ricevuto parere favorevole sia dal Comando.