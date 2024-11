Today.it - Squalificato per aver aggredito l’arbitro, allenatore di volley assolto grazie a un video

Leggi su Today.it

Un filmato provvidenziale. Non c’è un altro aggettivo per descrivere ilche ha di fatto annullato la squalifica comminata a undi pallavolo, accusato daldi “comportamento aggressivo” e per questo motivo sospeso per 15 giorni. In realtà, come accertato dalla Corte.