Spazio | equipaggio della Shenzhou-19 riceve rifornimenti dalla Terra

Pechino, 16 nov – (Xinhua) – L’missione-19, a bordostazione spaziale orbitante Tiangong, ha ricevuto un carico dioggi, dopo che la navicella cargo Tianzhou-8 ha attraccato con successo alla stazione spaziale. Alle 8:26 (ora di Pechino) l’astronauta Cai Xuzhe ha aperto il portelloneTianzhou-8 ed e’ entrato nella nave cargo. La Tianzhou-8 trasportava circa sei tonnellate di materiali, tra cui beni di consumo per la permanenza degli astronauti in orbita, propellenti, attrezzature per esperimenti e oltre 400 chilogrammi diper la ricerca scientifica. L’-19 proseguira’ con il trasferimento del carico e altre operazioni correlate come da programma. La Cina ha lanciato la Tianzhou-8 ieri sera per fornirealla sua stazione spaziale orbitante Tiangong.