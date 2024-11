Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "La mia Italia ha sbagliato solo con la Svizzera"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Basta il pari? Meglio non fare riflessioni, noi e la Francia giocheremo per vincere", dice il ct azzurro APPIANO GENTILE - "Non so qual è il mio bilancio, penso che si sia sbagliata una partita, quella con la. Mi reputo responsabile di quella sconfitta, per cui abbiamo cercato di fare cose