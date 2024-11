Torinotoday.it - Sostenibilità e benessere: Decathlon si rinnova a Grugliasco

Leggi su Torinotoday.it

, brand sportivo multispecialista leader a livello mondiale, ha lanciato il suo processo di ammodernamento dei negozi in tutto il mondo. Partito a Corsico a giugno, il piano prosegue nello storico store di, in provincia di Torino, per offrire ai propri clienti un percorso.