Comingsoon.it - Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, il trailer italiano della bizzarra fiaba finlandese

Leggi su Comingsoon.it

Questa volta il regista Teemu Nikki, famoso per il suo cinema grottesco e sopra le righe, concentra il suo estro su un film per i più piccoli: chi sta rubando i? Perché piove spazzatura dal cielo? Due bambini stanno per scoprirlo! Ecco il