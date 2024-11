Zonawrestling.net - SmackDown in 10 minuti 15.11.2024

Leggi su Zonawrestling.net

Come ogni settimana vi proponiamo il video che abbiamo ribattezzato “in 10” che la WWE confeziona per i suoi show e che condensa in pochissimo tempo tutti i fatti più importanti accaduti nello show blu. Questa settimana abbiamo ben due match titolati e l’importante evoluzione delle faide della Bloodline e di Cody Rhodes con Kevin Owens.