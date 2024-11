Agi.it - Sinner travolge Ruud 6-1 6-2 in 70 minuti. Domani la finale contro Fritz

AGI - Alle Atp Finals tutto procede secondo pronostico. Jannikaccede alla(la seconda di seguito dopo la sconfitta subita da Nole Djokovic nell'edizione precedente) e domenica alle ore 18 si giocherà il trofeo sfidando l'americano Taylor, il numero 5 del circuito, che ha già incontrato e sconfitto a inizio girone e che a sorpresa sabato 16 novembre ha battuto Alexander Zverev in tre set. In palio ci sono i 1500 punti Atp e un assegno di 4.881.500 dollari. Il numero uno al mondo non ha fatto troppa fatica per sbarazzarsi in semidel norvegese Casper, liquidato 6-1 6-2 in un'ora e dieci, che continua a non perdere neppure un set ed è in forma eccezionale, ha dato l'impressione dillare e poter spingere il piede sull'acceleratore (e lo ha fatto) come e quando voleva.