Sinner-Ruud oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Jannikse la vedrà contro Caspernella semifinale delle ATPdi, torneo di scena sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di. Il campione azzurro, grazie a tre vittorie, ha conquistato da imbattuto il Gruppo Ilie Nastase. Adesso di fronte a lui c’è l’arcigno norvegese, che nel Gruppo John Newcombe si è posizionato in seconda piazza alle spalle del tedesco Alexander Zverev. Tra i due giocatori si tratta del terzo precedente della carriera, conche conduce saldamente per 2-0 (4-0) il computo dei set e partirà nettamente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill va alla caccia della seconda finale di fila nel capoluogo piemontese, lui che nella scorsa edizione si è arreso solamente di fronte al fuoriclasse serbo Novak Djokovic.