Sinner in finale contro Fritz a Torino | il non paragone di Spalletti con Maldini un anno dopo Chiesa|Primapagina

2024-11-16 22:50:00 Arrivano conferme:in: il (non)dicon, unCalciomercato.com Homein: il (non)dicon, un. Getty Images for ITF Jannikbatte Casper Ruud per 2 set a zero (6-1, 6-2) e raggiunge inTaylor, che supera il tedesco Alexander Zverev per 2 set a 1 col punteggio di 6-3, 3-6 e 7-6 (7-3 al tie-break).