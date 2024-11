Feedpress.me - Siccita': in Sicilia 100 mln per i dissalatori e "acqua entro giugno"

La cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica, presieduta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha approvato le proposte avanzate dalla Regionena, attraverso il commissario incaricato Nicola Dell’, per procedere alla riattivazione dei tredi Porto Empedocle, Gela e Trapani , attraverso moduli temporanei in attesa di quelli definitivi, così da poter garantire.