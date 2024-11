Lanazione.it - Sialcobas contro il Pd: "Respinta la mozione sulla Cig alla Piaggio"

"Come lavoratori e delegatiabbiamo accolto con favore la presentazione nell’ultimo consiglio comunale di Pontedera, da parte della consigliera Denise Ciampi, di unariguardante la gestione aziendalebasata su di un utilizzo strutturale della cassa integrazione contemporaneamente ad un uso massiccio di lavoro precario". Così inizia la lettera diche puntala maggioranza sull’esito della: "È bene che tutti i cittadini sappiano che la Cassa Integrazione deve essere concessa nel caso di particolari condizioni temporanee non riconducibili ad una volontaria organizzazione aziendale del lavoro e della produzione. Da qui le nostre perplessità e, come delegati, le nostre diverse interrogazioni all’Inpslegittimità o meno della concessione della Cassa Integrazione.