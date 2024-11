Sport.quotidiano.net - Serie a2 femminile. Trasferta a Cagliari per mettere la sesta. Il Sanga ora sogna:: "Diamo noi il ritmo»

Torna in scena laA2, con ilMilano che oggi cercherà di difendere il suo primo posto in classifica, frutto di ben 5 successi su 6 partite disputate, tra cui la vittoria nell’infrasettimanale contro La Spezia. Le ragazze di coach Pinotti (nella foto) saranno in, dove alle 16.00 affronteranno una delle squadre più in forma del campionato, reduce da ben 3 successi consecutivi. "Sarà unacomplicata – spiega la playmaker Federica Merisio – una partita difficile, da affrontare con la massima concentrazione. Dobbiamo essere brave a imporre il nostroe giocare per tutti i 40 minuti con la nostra pallacanestro". Sempre oggi, alla stessa ora, scenderà in campo anche Costamasnaga, che insegue proprio le milanesi a soli due punti di distanza, e affronterà le altre sarde di Selargius.