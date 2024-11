Today.it - Serena Ortolani contro Giulia Pincerato, sfida tra 37enni “terribili”: chi la spunterà?

Domenica 17 novembre andrà in scena a San Giovanni in Marignano (Rimini) una importante gara valida per il campionato di A2 femminile di volley. Le padrone di casa dell’Omag, vogliose di riscatto dopo aver subito il primo ko stagionale, se la vedranno con Casalmaggiore, club retrocesso.