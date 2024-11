Napolitoday.it - Sequestrano fratello di boss del clan De Luca - Bossa per far interrompere pestaggi in carcere ai danni dei rivali De Micco - De Martino, 2 in manette

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, all'alba di stamane, sabato 16 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della.