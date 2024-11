Forlitoday.it - Sempre meno abitanti in montagna e collina: la mappa dello spopolamento in Romagna

Leggi su Forlitoday.it

Montagne addio, addio vallate, io parto, addio, non so se tornerò.Qui lascio il cuor, qui lascio la mia vita, montagne addio, non vi scorderò!Brano alpinoA poche ore dalle elezioni regionali si moltiplicano appelli al voto, dibattiti, incontri pubblici, proposte e promesse. Poco o.