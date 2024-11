Agi.it - Scontro tra auto a Tiburtina: muore una 23enne e grave un altro giovane

AGI - Incidente stradale mortale questa notte alle 2 su via, alla periferia di Roma, dove una Opel Mokka bianca, con a bordo 6 studenti universitari fuori sede, ha tamponato una Fiat 500 e, forse a causa dell'alta velocità, dopo un impatto con il guarda rail di cemento ha visto sbalzare due passeggeri seduti sul lato destro fuori dal veicolo. Per uno di questi - una ragazza di 23 anni seduta sui sedili anteriori lato passeggero -, non c'è stato nulla da fare, mentre unversa in gravi condizioni presso il Policlinico Tor Vergata dove è stato trasportato in codice rosso. Alla guida dell'Opel una ragazza di 24 anni, attualmente sottoposta agli esami di rito per la rilevazione di eventuali tracce di alcol e droga. Mentre sembrano non destare preoccupazioni le condizioni dei tre passeggeri, anch'essi giovanissimi dell'tamponata.