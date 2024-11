Sci | Cdm donneShiffrin domina slalom Levi e' vittoria numero 98

Quotidiano.net - Sci:Cdm donne,Shiffrin domina slalom Levi, e' vittoria numero 98

Leggi su Quotidiano.net

n. 98 in carriera per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che n 1.47.20 hato per 'ottava volta lospeciale dicon il tempo di 1.47.20 Con lei sul podio l'austriaca Katharina Liensberger in 1.47.99 e la tedesca Lena Duerr in 1.48.03. L'Italia, con un gara ancora una volta molto deludente in questa disciplina, ha una sola atleta in classifica. E' la trentina Martina Peterlini ma solo 17/a in 1.49.98 dopo essere stata 16/a nella prima manche. Domani atocca allo speciale uomini con l'Italia che punta soprattutto sul gardenese Alex Vinatzer dopo l'ottimo 5/ posto nel gigante di Soelden: Favoriti sono i norvegesi - tra cui anche Lucas Braathen che quest'anno corre pero' per il Brasile dopo una lite con la propria federazione, e gli austriaci con anche il supercampione Marcel Hirscher tornato alle competizioni ma sotto la bandiera olandese grazie ad una wild card.