Iltempo.it - Sanità, l'anestesista Faria: "Rinoplastica sicura in anestesia totale"

Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - “Una, per la sicurezza del paziente, dovrebbe essere eseguita in, con intubazione, che protegge le vie aeree e permette di gestire complicanze gravi, quali reazioni allergiche, shock anafilattico, o depressione respiratoria”. Così Skerdi, specialista ine rianimazione, Ceo della clinica Keit, Kirurgia estetica italiana Tirana, in Albania, commenta all'Adnkornos il caso della morte della 22enne Agata Margaret Spada, in un ambulatorio a Roma - che aveva visto su TikTok - per sottoporsi a una procedura di. Purtroppo, anche per questioni improntati come interventi chirurgici, si fanno le scelte basandosi “sui prezzi vantaggiosi in video promozionali sui social”. Anche se è un intervento molto pop, “si tratta sempre di una procedura di chirurgia estetica - sottolinea l'esperto - Si tende a sottovalutare il fatto che si tratti di un intervento con possibili rischi e si enfatizza l'aspetto estetico, si crede sia qualcosa di più di una procedura dall'estetista, invece è una chirurgia.