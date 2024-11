Inter-news.it - Sampdoria-Inter Women, le 24 convocate di Piovani: due assenti

Leggi su Inter-news.it

Domani 16 novembre alle ore 18 l’di Gianpierosfiderà ladi Stefano Castiglione. Di seguito la lista delledel tecnico nerazzurro.IL PUNTO – L’sfiderà domani alle 18 lanella sfida valida per la decima giornata della Serie A Femminile che andrà in scena allo Stadio La Sciorba di Genova. Le nerazzurre hanno finora totalizzato 18 punti in 9 gare di campionato, trovandosi momentaneamente in terza posizione, a 3 punti dalla Fiorentina seconda e a 7 dalla Juventus prima. La partita, in cui sarannoRachele Baldi e Lidia Consolini, consentirà di avere un quadro maggiormente chiaro su quelle che saranno le ambizioni della compagine nerazzurra in questa stagione., ledi:1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir; 3 Katie Bowen; 4 Sofie Junge Pedersen; 5 Ivana Andrés; 6 Irene Santi; 7 Haley Bugeja; 8 Matilde Pavan; 9 Elisa Polli; 10 Ghoutia Karchouni; 12 Alessia Piazza; 13 Beatrice Merlo; 14 Chiara Robustellini; 15 Annamaria Serturini; 17 Beatrix Förd?s; 20 Marie Detruyer; 23 Lina Magull; 24 Marija Ana Milinkovic; 25 Paola Fadda; 27 Henrietta Csiszár; 28 Hillary Diaz; 31 Tessa Wullaert; 34 Valentina Schianta; 36 Michela Cambiaghi; 99 Loreta Kullashi.