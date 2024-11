Sbircialanotizia.it - Salute, elisir di lunga vita: i segreti dell’idratazione nel nuovo libro Angelica Amodei

Un italiano su tre non si idrata correttamente, con impatti negativi su fisico e umore. Non solo: in molti pensano che per apportare al corpo una dose appropriata di liquidi sia sufficiente basti un bicchiere d'acqua. Ma non è cosi. Anche lemine e i minerali sono fondamentali per una corretta idratazione e allora avanti .