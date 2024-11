Oasport.it - Ruud su Sinner: “Ha quasi dimenticato come si perde. Sarà il match più difficile dell’anno”

Analisi concreta tra girone passato e semifinale in arrivo per Casperdopo il successo su Andrey Rublev. Nell’unica partita che si è chiusa sui tre set di tutta la fase a gironi alle ATP Finals di Torino, il norvegese si è imposto per 6-4 5-7 6-2 e ora è pronto ad affrontare Jannikquesta sera.Queste le sue parole riportate da SuperTennis: “Il tennis è interessante a volte. Non so cosa sto facendo meglio questa settimana rispetto alle ultime, forse l’unica cosa è il servizio: sto servendo molto bene. Ègiocare contro i migliori giocatori del mondo, ma è bello perché senti di essere uno sfavorito e di poter giocare liberamente, e sai che se non porti il tuo livello più alto probabilmenterai“.C’è anche la consapevolezza di cosa sarebbe successo in termini di qualificazione: “Sapevo che un set era sufficiente per qualificarmi, quindi ero un po’ nervoso all’inizio.