Roma irregolarità amministrative | chiuse tre strutture in piazza Vittorio Emanuele II

, 16 novembre 2024- Un ulteriore passo nella lotta alledellericettive nel cuore di: a finire nel mirino della Polizia di Stato, questa volta, trericettive diII.Sono stati gli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale ad apporre i sigilli allea seguito dei riscontri emersi da una serie di controlli amministrativi.A catturare l’attenzione dei poliziotti l’omessa trasmissione dei nominativi degli ospiti alloggiati presso l’hotel tramite l’apposito portale della Questura dinonché la falsa attestazione all’autorità di P.S. della presenza di clienti all’interno delle.Il provvedimento sospensivo scattato su ordine del questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti dei titolari delleche resteranno sospese per sette giorni si pone in linea di continuità con la strategia volta a contrastare, in vista dell’Anno Santo, ogni deriva di illegalità che possa ripercuotersi sulla sicurezza in generale.