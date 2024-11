Ravennatoday.it - Rimorchiatori per porto e rigassificatore, parte la gara: una concessione da 432 milioni di euro

Leggi su Ravennatoday.it

E' partito ieri il bando diper affidare larelativa allo svolgimento del servizio di rimorchio portuale a Ravenna. Lo rivela il portale Shipping Italy. Si tratta di un'attività vitale per ildi Ravenna, destinata a svilupparsi con l’entrata in servizio, attesa per il primo.