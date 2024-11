Modenatoday.it - Rimboschimento a Modena Est, saranno piantati 1.400 alberi in due aree

Leggi su Modenatoday.it

nel 2025 verranno realizzati due nuovi boschi con la messa a dimora di circa 1.400 piante, in prevalenza, per la riforestazione di duecomunali nella zona est di: lungo la tangenziale est e in una zona adiacente al Parco Divisione Acqui.L’intervento, candidato.