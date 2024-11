Lanazione.it - Rally di Scandicci, due incidenti. Pilota e navigatore incastrati nell’abitacolo

(Firenze), 16 novembre 2024 - Duesi sono verificati durante ildi, in provincia di Firenze. Prima, verso le 16, uno dei concorrenti ha perso il controllo della sua vettura, una Peugeot 208 VTI. Era arrivato quasi alla fine della prova speciale, in un tratto molto tecnico. Ildeve aver perso aderenza, la vettura ha sbattuto contro un muretto. Il conducente con il suosono rimasti. Per estrarli è stato necessario chiamare l’assistenza di gara che per regolamento è sempre munita dell’attrezzatura idonea per fare questo genere di interventi. I due sono stati affidati all’ambulanza infermieristica della Misericordia die ricoverati a Torregalli per accertamenti. Il tempo di rimettere in sesto la strada, fare i controlli sul tracciato, e le auto sono ripartite nuovamente sul tracciato in questione, la cui percorrenza doveva essere cronometrata due volte.