Quanto vi ci vuole per capirlo? L' oroscopo di Branko | il segno che si prende un ceffone

"Le stelle dI", l'di oggi sabato 16 novembre. ARIETE Affermazione positiva. Sole e Luna danno una bella comunicativa nel lavoro e contatti d'affari, riflessi pronti. Fidatevi anche del vostro istinto. Giove, il fortunato, è senz'altro generoso, ma non potete adagiarvi nella beata certezza che i risultati verranno da soli. Aiuti e facilitazioni non mancano ma ci deve essere iniziativa personale e molta fatica. Mercurio porta una notizia, una visita. molto gradita al vostro cuore. TORO Frenetiche notti ma anche scosse di assestamento nel matrimonio, settore che maggiormente risente della quadratura di Marte, non manca però il desiderio. Bene illuminato è il settore della casa, delle proprietà, dei terreni, dei campi e boschi, o magari delle vigne, che non hanno prodotto tanto in quantità ma certamente molta qualità.