Liberoquotidiano.it - Pro Loco, da assemblea Unpli appello a mantenere regime esclusione Iva per non profit

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - Le Proitaliane, motore e volàno del turismo sostenibile, crescono e investono nel futuro. Questo il filo rosso della prima giornata dell'dell'– Unione Nazionale ProItaliana – riunita due giorni a Roma all'Ergife Palace Hotel. Un appuntamento che ha l'obiettivo di affermare il ruolo strategico delle Proper il territorio italiano e rinnovare gli organi dell'Associazione. L', si legge in una nota, è un'importante occasione di confronto con le istituzioni su temi centrali per il terzo settore, per il turismo, le comunità e il patrimonio culturale immateriale del Paese. Un momento per chiedere maggiore attenzione alle istituzioni soprattutto sulla riforma del Terzo Settore.La proposta, partita dall', è quella di collocare fiscalmente le Proe le loro attività all'interno dell'economia sociale che punta a valorizzare cultura, tradizione e territorio.