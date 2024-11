Europa.today.it - Prendersi l'Emilia e confermare l'Umbria: la (difficile) prova di forza di Meloni

Leggi su Europa.today.it

I cittadini dell'-Romagna e dell'si preparano a eleggere i rispettivi presidenti di Regione, in una tornata elettorale cruciale per misurare il peso delle forze politiche nazionali. Le sfide si intrecciano in uno scenario che vede la premier Giorgiaguidare il centrodestra.