Ildifforme.it - Pordenone, 14enne accoltella il padre in auto: l’uomo in gravi condizioni

Il giovane è stato rintracciato dopo alcune ore e sarà presto interrogato,è in rianimazione ma non è in pericolo di vita. Al momento non sono state chiarite le motivazioni che avrebbero spinto ila colpire ilL'articoloilininproviene da Il Difforme.