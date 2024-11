Agrigentonotizie.it - Polizia, il sindacato Mp: "Assegnazioni ministeriali per la questura di Agrigento insufficienti"

Leggi su Agrigentonotizie.it

di, in arrivo dal Ministero 4 ispettori e 11 agenti, ilMp denuncia: "per le necessità del territorio". In particolare la sigla evidenzia che si tratta di "un numero talmente esiguo che non coprirà neppure gli imminenti pensionamenti, figuriamoci se.